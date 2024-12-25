Alanya’nın Tosmur Mahallesi’ndeki bir araç kiralama iş yerine, geçtiğimiz gece saat 23.00 sıralarında motosikletle gelen bir saldırgan silahla ateş açtı. Eski Gazipaşa Caddesi üzerindeki olayda, iş yerinde kimsenin bulunmaması nedeniyle şans eseri yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinin cam ve duvarlarında mermi izlerine rastladı.

Polis, saldırganın kimliğini belirlemek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.