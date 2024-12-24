Balıkesir’in kırsal Kavaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir mühimmat fabrikasında bugün saatlerde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama, fabrikanın kapsül üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Olayın ardından çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, patlama sonrası meydana gelen bina çökme olayının ardından içerideki kişilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Soğutma çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi