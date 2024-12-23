Alanya’da, 12 Eylül - 18 Aralık 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen hedef odaklı operasyonlar büyük bir başarıya imza attı. Emniyet bölgesinde hapis cezasıyla aranan 325 şahıs, ifadeye yönelik aranan 609 şahıs olmak üzere toplam 934 kişi yakalandı.

Jandarma bölgesinde ise hapis cezasına çarptırılan 199 şahıs ve ifadeye almak üzere aranan 307 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesindeki toplam yakalama sayısı 506 oldu.



Bu süreçte, emniyet ve jandarma bölgelerinde, hapis cezasıyla aranan toplam 524 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 916 şahıs, adli makamlara sevk edildi. Alanya’da gerçekleştirilen bu operasyonlar, yerel güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla sürdürülen çalışmalara önemli bir katkı sağladı.

Alanya halkının güvenliği için yürütülen bu tür çalışmaların devam edeceği bildirildi.

