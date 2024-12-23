Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 22 Aralık 2024 tarihinde umuma açık mekanlarda asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam 17 işletme incelenirken, 222 şahıs üzerinde sorgulama yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin toplum güvenliğini artırmak ve olumsuz olayların önüne geçmek amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Alanya'daki vatandaşlar, güvenli bir ortamda sosyal yaşamlarını sürdürebilmek için bu tür denetimlerin devam etmesini destekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi