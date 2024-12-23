Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir genel trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde toplam 746 araç kontrol edildi, bu süreçte 276 araç ve sürücüye toplam 904.352 TL ceza kesildi. Ayrıca, kurallara uymayan 32 araç trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların amacının trafik kazalarını azaltmak ve vatandaşların güvenliğini artırmak olduğunu vurguladı. Uygulama, Alanya'da trafik disiplininin sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.