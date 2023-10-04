Alanya Belediyesi’nin örnek uygulaması Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hayvan sevgisini aşılamak amacıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde kapılarını öğrencilere açtı. 26 okuldan 1512 öğrenci merkezi ziyaret ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi iş birliğinde yapılan Hayvan Sevgisi temalı yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Düzenlenen etkinliğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Kodal, Alanya Belediyesi Meclis üyeleri, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, muhtarlar ve hayvan severler katıldı.

OKULLARDAN MAMA DESTEĞİ

Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden okullar, can dostlara mama desteği sağladı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, destekleri için okullara ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

YÜCEL: “SOKAK HAYVANLARIMIZA DÖRT DÖRTLÜK HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı konuşmada; “Alanya Belediyesi olarak Hayvan Dostu Belediyecilik anlayışı ile can dostlarımız sokak hayvanlarına en iyi şekilde hizmet etmek, onların sağlığı ve refahını arttırmak için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk dönemimizde Türkiye’nin en kapsamlı Hayvan Barınağı olan Demirtaş Hayvan Barınağı’nı hayata geçirerek sokak hayvanlarımızı sıcak bir yuvaya kavuşturduk. Geçen yıl barınağımıza hayvanlarımızın özgürce yaşayabilmesi için 20 dönümlük Serbest Dolaşım Alanı kazandırdık. Alanya’mıza iki adet köpek parkı yaparak bir ilki gerçekleştirdik. Kedi evlerimiz, besleme ünitelerimiz, Türkiye’de tek olan mobil kısırlaştırma aracımız, kaza ve yaralanmalara müdahale ettiğimiz acil müdahale aracımız ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile sokak hayvanlarımıza dört dörtlük hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününü kutlarım.” dedi.

HAYVAN SEVGİSİ TEMALI YARIŞMANIN KAZANANLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde okullararası düzenlenen ‘Hayvan Sevgisi’ temalı yarışmada derece giren öğrenciler ödüllerini aldı. Resim, şiir ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmanın 1.’lerine bisiklet hediye edilirken 2. ve 3.’lerde çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Ödül töreninin ardından öğrenciler ve davetliler, görevliler eşliğinde merkezi gezerken hem davetliler hem de öğretmenler hijyenik ve profesyonel bakım için Belediye Başkanı Adem Murat Yücel nezdinde tüm görevlilere teşekkür etti.