Manavgat’ta yaşayan Emine ve Kürşat Karadağ çiftinin kızları SMA hastası Burçe bebek için Alanya’da da adeta seferberlik ilan edilmişti. Yardım kampanyasında bizzat yer alan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in öncülüğünde kentteki pek çok kurum, kampanyaya destek vermişti. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kampanyaya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medya platformunda düzenlenen canlı yayına katıldı. Başkan Özçelik ve Başkan Kara'nın çağrıları geniş bir kitleye ulaşırken, tedavi için gereken miktarın toplanmasında büyük rol oynadı.

İKİ BAŞKAN CANLI YAYINDA

Antalya Valiliği izniyle yapılan kampanyada tedavi için gereken miktarın yüzde 95’i toplanmıştı. Burçe bebeğin babası Kürşat Karadağ ile her iki Belediye Başkanı, sosyal medya platformunda ortak canlı yayına çıktı. Bağışların toplandığı yayında konuşan Başkan Özçelik, "Alanya olarak, kalan 3.5 milyon TL’nin yarısı 1.75 milyon TL’yi karşılayacağız. Geri kalan 1.75 milyon TL’yi de Manavgat karşılayacaktır" dedi ve tedavi için toplanması gereken para tamamlandı. Burçe bebeğin ailesi ve yakınları, bu güzel haberle büyük bir sevinç yaşadı. Başkan Özçelik’in çağrısıyla vatandaşlar, Burçe bebeğin ardından gelecek sıradaki hastanın hesabına aktarılmak üzere bağış yapmaya devam etti.

BAŞKAN ÖZÇELİK: ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLALIM

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Başkan Özçelik, “Kampanyamızı çok şükür bitirdik. Anne ve babamızı mutlu gördük. Benim çocuklara karşı bir zaafım var ve Burçe bebeği görünce de elimden geleni yapacağımı söylemiştim. Manavgat Belediye Başkanımızla birlikte haftaya çarşamba günü kalan parayı kampanya hesabına yatıracağız. 3-4 ay sonra tedavi süreci bittiğinde inşallah Burçe bebeğimiz ve Niyazi Nefi Kara Başkanımızla beraber bir canlı yayın daha yapacağız. Bu sefer mutluluğumuzu paylaşacağız. Biz zaten şu anda mutluluğumuzu yaşadık ama onu perçinlemiş olalım. Bundan sonra da SMA hastalarımız olacaktır. Onlar için de dileğim devletimizin bu çocuklarımızın yanında olması ve anne babalarımızın kampanya yapmak zorunda bırakılmamasıdır. İnsanlar kampanyayı bitirelim yazıyorlar. Buradan bir söz verdik, artık kampanya bitti diyebilirsiniz. Biz koskoca Manavgat halkına, koskoca Alanya halkına söz vermişiz. Bizim sözümüz sözdür. Çarşamba günü Burçe Bebeğin kampanyasında eksik olan parayı yatırıp bebeğimizi tedaviye göndereceğiz. El birliğiyle yürütülen bu kampanya, insanlarımızın dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu. Buradan emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Niyazi Nefi Kara da duyduğu mutluluğu dile getirirken, Baba Kürşat Karadağ ise her iki başkana verdikleri destek için teşekkür etti.