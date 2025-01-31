Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programında mahalle muhtarları ile buluştu. Etkinliğe Kaymakam Ürkmezer'in yanı sıra Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kurum amirleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Rüştü Vural, dernek üyeleri ve çok sayıda muhtar katıldı.

Kahvaltı programı, yeni seçilen Muhtarlar Derneği Başkanı Rüştü Vural’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Vural yaptığı konuşmada derneğin hedefleri ve projeleri hakkında bilgi verirken katılımcılara teşekkür etti. Ardından söz alan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de Rüştü Vural’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.



Kaymakam Ürkmezer ise muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada “Muhtarlar Derneğinde yeni bir yönetime geçildi. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz,” dedi. Ürkmezer; “Muhtarlarımız arasındaki birlik ve beraberliği her zaman görmek istiyoruz” diyerek tüm mesai arkadaşlarıyla beraber muhtarlara en iyi hizmeti sunma gayretinde olduklarını vurguladı.



Programın sonunda Kaymakam Ürkmezer, Belediye Başkanı Özçelik ve protokol üyeleri ile birlikte tüm muhtarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, “Şehrimizin daha huzurlu ve güzel olması için hep birlikte çabalıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.