Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve yönetim kurulu üyeleri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi’nin yeni başkanı Celil Kara’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Alanya’daki basın ve iş dünyasının iş birliği konuları ele alınarak karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı.



‘ALANYA’YA VE ÜLKEMİZE EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET EDECEĞİZ’

Ziyaret sırasında konuşan MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Celil Kara, derneğin 4. dönemine girdiğini belirterek, “Geçtiğimiz hafta yapılan kongrede yeni yönetimimizi belirledik. Önceki başkanımızın görev süresinin dolmasıyla birlikte bayrağı devraldık ve yeni yönetimimizle Alanya’ya, ülkemize, vatanımıza ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmalarımıza başladık. Bu süreçte hayırlı olsun ziyaretleri de gerçekleşiyor. Mehmet Ali Başkanımız daha önce de bizleri ziyaret etmişti, şimdi ise ekibiyle birlikte tekrar burada. Kendilerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Alanya basını olarak, Mehmet Ali Bey’in babasından itibaren Alanya’ya sunduğu büyük hizmetlere, şehre duyduğu saygıya ve Alanya’nın uluslararası alanda tanınmasına yaptığı katkılara şahit olduk. Bu vesileyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca, Mehmet Ali Bey’in uluslararası platformda ülkemizi başarılı bir şekilde gazetecilik alanında temsil ettiğini biliyoruz. Bu önemli katkıları için kendisine ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.



‘MÜSİAD GÜÇLÜ BİR İŞ İNSANI AĞINA SAHİP’

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, MÜSİAD’ın Türkiye genelinde ve yurt dışında güçlü bir yapılanmaya sahip olduğuna dikkat çekerek,“MÜSİAD, Alanya’da gerçekten çok önemli bir sivil toplum örgütü. Alanya’daki iş insanlarını bir araya getiren, saygın ve güçlü bir kuruluş. Dünyanın birçok bölgesinde şubeleri bulunan, geniş bir ağa sahip olan ve ülkemizin bayrağını gururla dalgalandıran bir organizasyon. Ben de sık seyahat eden biri olarak, yurt dışındaki MÜSİAD ofislerini sık sık ziyaret ediyor, yetkililerle görüşüp bilgi alıyorum. Bu bağlamda, MÜSİAD’ın ülkemiz ve ekonomimiz açısından üstlendiği misyonun ne denli önemli olduğunu yakından gözlemleme şansım oldu. Alanya açısından da bugün içinde bulunduğumuz bu topluluk büyük bir değer taşıyor. Burada, saygın ve başarılı iş insanları yer alıyor. Biz de Alanya medyası olarak her zaman MÜSİAD’ın ve üyelerinin yanında olduk, destek verdik. Aynı şekilde onlar da Alanya’daki medya kuruluşlarına desteklerini esirgemeyen değerli dostlarımızdır. Bu noktada, iş birliği ve dayanışmamız en üst düzeydedir. Bugün burada, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyetimizin değerli başkanı ve yönetim kurulu ile birlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri kabul ettiği için MÜSİAD’a da teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

‘MÜSİAD ALANYA EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS’

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ise Alanya ekonomisinin turizm, tarım ve inşaat sektörlerine dayandığını hatırlatarak, “Biz gazeteciler için en dikkatle izlediğimiz konulardan biri, Alanya ekonomisidir. Alanya ekonomisi üç temel sektöre dayanıyor. Bunlar turizm, tarım ve inşaat/emlak. Ancak yıllar içinde bu sektörlerin bazılarında ya da tamamında zaman zaman krizler yaşandığını görüyoruz. Şu anda özellikle inşaat ve emlak sektörü ciddi bir sıkıntı içinde. Tarımda da benzer zorluklardan söz edebiliriz. Turizm konusunda ise daha umutluyuz. Bu noktada, MÜSİAD’ın Alanya ekonomisi için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Şehir ekonomisinin güçlenmesi adına, MÜSİAD gibi aktif ve dinamik derneklerin her zaman var olması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca, Sayın Celil Kara başta olmak üzere, sizler gibi Alanya iş dünyasında kendini kanıtlamış başarılı isimlerin yeni yönetimde görev alması, Alanya ekonomisi için büyük bir kazançtır. Bu vesileyle yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyor, başarılarınızın devamını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.