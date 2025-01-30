Alanya’da turizm sektörünün güvenliğinin artırılması amacıyla oteller ve yurtlarla ilgili denetimlere dair koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamlığı’nda yapılan toplantıya, Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer’in yanı sıra Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile Emniyet, Jandarma, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Zabıta, Turizm Danışma Ofisi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi temsilcileri katıldı.

Toplantıda katılımcılar arasında Antalya Valiliği’nde yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlar değerlendirildi Özellikle konaklama tesisleri üzerindeki denetimler ele alındı. Turizm Denetim Güvenlik Komisyonu tarafından yıl içerisinde gerçekleştirilen çeşitli denetimler hakkında Kaymakam Ürkmezer’e bilgilendirmeler yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Ürkmezer, "Turizm cenneti Alanya’mızda tüm kurumlarımızla birlikte gereken çalışmaları yerine getiriyoruz" dedi. Ayrıca Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında il genelinde yapılan konaklama ve turizm tesislerine denetimler hakkında bilgi vererek şöyle devam etti "Toplantı sonrası Alanya’daki kurumlarımızla bir araya gelerek şehrimizdeki konaklama tesisleriyle ilgili istişare bulunduk."

Ürkmezer, "Turizm Denetim Güvenlik Komisyonu tarafından yıl içerisinde otellerimize yönelik çeşitli denetimlerimiz aralıksız sürüyor." diyerek bu konuda sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir ihmale izin vermeyeceklerini vurgulayan Ürkmezer; "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği en öncelikli görevimizdir." şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda yapılacak yeni denetimlerle ilgili planlamalar yapılarak gerekli kararlar alındı. Bu tür çalışmaların devam edeceğiirken Alanya’nın huzurunu korumak için tüm paydaşların işbirliği içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.