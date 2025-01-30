Alanya ve Bolu'daki otel yangınlarının ardından yangın güvenlik ekipmanlarına olan talep hızla arttı. İşçilerin ölümden döndüğü Alanya’daki yangın ve Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli'ndeki facia, yangın güvenliğine dair endişeleri artırdı. Bu durum, yangın tüpü fiyatlarının 800-850 TL seviyelerinden 1.500-2.000 TL’ye kadar yükselmesine neden oldu.

Tüm Yangın Söndürme Sistemlerini Araştırma ve Geliştirme Derneği (TÜYANDER) Başkan Yardımcısı Timur Kanay, fiyat artışlarının spekülatif olduğunu belirterek, fırsatçılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Ayrıca, yangın tüpü dolumu yapan işletmelerin Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi (TSE HYB) sahibi olması gerektiğini hatırlatarak, kaçak dolum yapan firmalara karşı uyarıda bulundu.

Ticaret Bakanlığı, yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik denetimleri sıkılaştırdı ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere ceza kesileceğini duyurdu. Bakanlık Basın Müşaviri Fatih Uysan, denetim ekiplerinin sahada çalıştığını ve fiyat spekülasyonu yapan firmalara cezalar kesildiğini açıkladı. Yangın güvenliği önlemlerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığı bu süreçte, vatandaşların hem haksız fiyat artışlarına hem de sahte ve belgesiz yangın ekipmanlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.