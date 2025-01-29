Yangının, tadilat sırasında yapılan kaynak işlemleri nedeniyle çıkan kıvılcımların malzemeleri tutuşturmuş olabileceği değerlendirilirken, alevler bodrum katlara kadar yayıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Alanya Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan hızlı müdahale sayesinde yangın, saat 19.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

'BİNA OTEL RUHSATINA SAHİP DEĞİL'

Yangının ardından sosyal medyada ve kamuoyunda söz konusu yapının otel olarak işletildiğine dair iddialar ortaya atıldı. Ancak Alanya Belediyesi, binanın otel ruhsatına sahip olmadığını ve belediye tarafından otel işletme izni verilmediğini açıkladı.

Yapıda bulunan bazı konutların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen "Günübirlik Kiralanan Konut İzin Belgesi" kapsamında turizm amaçlı kullanıldığı belirtilirken, yapının henüz "Yapı Kullanma İzin Belgesi" (İskan) almadığı vurgulandı.

GEÇMİŞTE YABANCILARA KİRALANMIŞ

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, yapı 3 blokta toplam 164 bağımsız bölümden oluşuyor. Bu bölümler 156 mesken ve 8 iş yerinden meydana geliyor.

2022 yılına kadar tamamlanan ancak faaliyete geçirilmemiş olan bina, 2022-2023 yıllarında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgeye gelen yabancılara dönemsel kiralama yöntemiyle kullanıldı. 2024 yılında ise yapı, günübirlik kiralama izni kapsamında turistik konaklamalara açıldı.

RUHSAT VE YAPI DENETİM SÜRECİ

Alanya Belediyesi, yapının yapı denetim süreciyle ilgili de bilgi verdi. 2021 yılında yapı denetim firması, belediyeye gönderdiği yazıyla söz konusu bina ile olan denetim sözleşmesini feshetti. 2023 yılı Aralık ayında ise iskan almak için başvuru yapıldığı, iskan harcı olarak 1.776.394,68 TL'nin 29 Aralık 2023 tarihinde eski belediye yönetimi döneminde belediye veznesine yatırıldığı açıklandı.

Bu süreçte yeni yönetimin herhangi bir tadilat ruhsatı, iskan veya yeni bir izin vermediği vurgulandı. Ayrıca, belediyenin ruhsata uygunluk, kullanım izni ve yapı denetimi süreçlerini titizlikle yürütmeye devam ettiği belirtildi.

'SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ'

Alanya Belediyesi, yangın ve bina ile ilgili tartışmalara ilişkin şu açıklamaları yaptı:

Yangının kesin nedeni tespit edilmemekle birlikte, tadilat sırasında yapılan kaynak işlemleri sonucu çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu değerlendiriliyor. Bina otel ruhsatına sahip değil. 2022-2023 yıllarında yabancılara kiralanmış, 2024 yılında ise günübirlik konut kiralama izni kapsamında turizm amaçlı kullanılmış. Binanın henüz iskan belgesi bulunmuyor. Belediye, yapı ile ilgili denetim süreçlerini titizlikle sürdürüyor ve kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edecek. Belediye yetkilileri, Alanya’nın düzeni ve halkın güvenliği için denetim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.