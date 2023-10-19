Olay, Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 yaşındaki Ş.Ö isimli şahsın kaldırımda bulunan genç bir kıza taciz ettiği iddiasıyla kısa süreli arbede yaşandı. Ş.Ö. isimli şüpheliyi yakalayıp çevresini saran vatandaşlar bir taraftan da cep telefonuyla görüntüsünü kayıt altına alıp polisin gelmesini bekledi. Olay sonrası tacize uğradığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen genç kızın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ş.Ö.’yü ifadesini almak üzere karakola götürdü. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Ş.Ö. adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)