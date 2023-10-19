Yangın, bugün öğle saatlerinde Alanya’da Mamadı bölgesinin üst tarafında bulunan dağlık boş bir arazide meydana geldi. Çok fazla alana yayılmayan yangın kısa süreli bir panik yarattı. Yangın bölgesine havadan helikopterle müdahele edilerek kontrol altına alındı.
Alanya’da Boş Arazide Yangın Paniği!
Alanya’nın dağlık alandaki boş arazide henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi.
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