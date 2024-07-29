Serik ilçesi Yumaklı Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin ara vermeden gece gündüz havadan ve karadan çalışmalarıyla bugün saat 11.30'da kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangını gün boyu süren etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” bilgisini paylaştı.



Yangında 81 hektar alan zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.