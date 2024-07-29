Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'nde dün başlayan ve ilk tespitlere göre elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Havanın kararmasıyla birlikte normal hava desteğinin sonlandırılması sonrası gece görüşlü helikopterler de karadan söndürme işlemlerini sürdüren ekiplere destek verdi.

Günün ağarmasıyla birlikte bölgedeki yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları da hızlandı. 43 arazöz, 16 ilk müdahale, 10 su ikmal aracı, 4 dozer, 22 hizmet vasıtası, 2 helikopter ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalenin sürdüğü yangın alanında, yanan bölgeler havadan görüntülendi.