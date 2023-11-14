Yangın, bugün saat 11.00 sırasında Serik ilçesi Cumalı Mahallesi Çandır kavşağındaki bir soğuk hava deposunun plastik kasa bölümünde çıktı. Bir anda alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen soğuk hava deposunun yanında petrol istasyonunun olması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Yangını ekipler yarım saat içinde kontrol altına aldı. Binlerce kasanın yandığı yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)