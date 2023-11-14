Alanyalı İş İnsanı Bahri Şanlı uzun süredir ekonomik olarak sıkıntı içindeydi. Manavgat Örenşehir mahallesindeki otelinde kiracıları tarafından rehin tutulduğu iddia edilen Bahri Şanlı dün öğle saatlerinde otele giriş yaptı ve bir daha haber alınamadı. Şanlı’nın ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ise olayla ilgili araştırma yaparken, Şanlı en yakın dostunu arayarak “Helallik” istediği öğrenildi. Ailesi ise Şanlı’nın can güvenliğinden endişe ediyor. Dün öğle saatlerinde oteline giriş yapan fakat ondan sonra kendisinden haber alınamayan Bahri Şanlı’nın yakınları yetkililerden yardım istiyor. Otel güvenliği tarafından içeriye alınmayan yakınları kolluk kuvvetlerine giderek şikayetçi olduklarını fakat bir gelişme sağlanamadığını iddia ettiler.

KAYNAK: Alanya Postası