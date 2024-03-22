İYİ Parti Alanya belediye başkan adayı Mehmet Şahin'in başına buyruk hareketleri nedeniyle Partililer MHP adayı Adem Murat Yücel'e destek veriyor... Son olarak Partinin önde gelen isimlerinden Yücel Apaydın kalabalık bir ekiple Adem Murat Yücel'e destek verdi.

Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, beynelminel seçim çalışmaları sonrasında İYİ Partili büyük bir kitle MHP’ye geçti. Adaylığı açıklandığından bu yana yaptığı seçim faaliyetleriyle tepki çeken Şahin, seçim ofisine Genel Başkan Meral Akşener’in fotoğrafını koymamış, açılışında da İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal’a söz verdirmemişti. Yaşanan bunca olumsuzluk karşısında sessizliğini bozan partinin önde gelen isimlerinden Yücel Apaydın, kalabalık ekibiyle birlikte MHP’li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e destek vereceğini açıkladı. İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Şahin’in Genel Başkan Meral Akşener, Milletvekilleri ve Büyükşehir adayına karşı anlamsız tavırları İYİ Partililerin tepkilerine neden oldu.