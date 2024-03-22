Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Lök, Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri ve Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel ve Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları ile birlikte Alanya’nın doğu mahallelerinden İshaklı, Seki, İspatlı ve Aliefendi mahallelerini gezen ve Cumhur İttifakı’na destek isteyen Başkan Yücel, mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

“ALANYA İÇİN DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Yeni dönemde hayata geçireceği projeleri alanı dolduran yüzlerce mahalleliyle paylaşan Başkan Yücel, Alanya için daha yapılacak çok projeleri olduğunu belirtti. Yeni ve yenilikçi projeleri yeni dönemde bir bir hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Yücel, “Yeni dönem için 74 yeni ve mega projeyle yola çıktık. Güzel Alanya'mızı daha da güzelleştirmek için yapacaklarımızın bir sınırı yok. Allah nasip eder, sizlerin destekleriyle yeniden göreve gelirsek Antalya’da da Hakan Tütüncü Başkanımıza teveccüh gösterirseniz hem Antalya hem de Alanya altın çağını yaşayacak. Cumhur İttifakı olarak hizmetin en iyisini, en kalitelisini sizlere getireceğiz” diye konuştu.

“ADEM BAŞKAN VE HAKAN BAŞKAN SİZLERE EMANET”

Seçim çalışmalarına destek vermek üzere Alanya’da bulunan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, “Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Adem Murat Yücel başkanım yeniden yola çıktı. Kendisinin Alanya’da büyük başarıları, hizmetleri, güzel işleri var. Yaptığı eserlerle her daim anılacak bir isim. İl Başkanı olduğum dönemde de Alanya’ya çok gelmiştim. Adem Başkanım sürekli bir açılış yapıyordu, temel atıyordu. İnşallah bu dönem hizmetlerinin ve çalışmalarının daha da arttığı bir dönem olacak. Hakan Tütüncü Başkanımız ile Alanya’ya daha çok hizmet gelecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Alanya yeni dönemde de büyümeye, gelişmeye devam edecek” dedi.

İSHAKLI MUHTARI OKYANUS: “HİÇBİR HİZMETİ ESİRGEMEDİ”

İshaklı Mahalle Muhtarı Rasim Okyanus, Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’e, son 10 yılda yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Okyanus, “Ben Başkanımızı bir başkan olarak değil bir ağabey olarak görüyorum. Bize hep bir ağabey gibi yaklaştı. Bugüne kadar ne istediysek verdi, hiçbir hizmeti bizden esirgemedi. Köyümüzü geliştirip, kalkındırdı. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetler ve emekler için çok teşekkür ediyorum. Allah Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun” dedi.

“ADEM BAŞKANDAN 2004 YILINDAN BU YANA HİZMET ALIYORUZ”

Seki Mahalle Muhtarı Yakup Ünlü ise, Başkan Adem Murat Yücel’e olan gönül bağının 2004 yılına dayandığını ifade etti. Muhtar Ünlü, “Başkanım bize 2004 yılından bu yana hizmet ediyor. 2004 diyorum çünkü o yıllarda ben muhtar olduğumda Başkanımız Kestel Belediye başkanıydı. Kendisinden bir tane kamyon istemiştim. Daha göreve yeni gelmiş olmasına rağmen bize 2 tane kamyon verdi. 2004 yılından bu yana bize hizmetleri hiç durmadan devam etti. Allah ondan bin kere razı olsun. İnşallah 31 Mart’tan sonra da ‘Dahası var’ diyerek beraber çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YÜCEL’DEN İSPATLI’YA DÜĞÜN SALONU SÖZÜ

Vatandaşların kendisine göstermiş olduğu teveccühe teşekkür eden Başkan Yücel, vatandaşlardan gelen düğün salonu talebini de karşılıksız bırakmadı. İspatlı Mahallesi’ne bölgeye hizmet verecek güzel bir düğün salonu kazandıracaklarının sözünü veren Başkan Yücel, “İçerisinde kültür merkezi, kütüphane, fuaye alanları olan güzel bir düğün salonunu da yaklaşık 3 milyon lira bedelle buraya kazandıracağız. Ben yapmayacağım hiçbir işin sözünü bugüne kadar vermedim, vermem de. Daha önce çocuk parkı olmayan mahalle kalmayacak demiştim, İspatlı’ya 2 çocuk parkı birden kazandırdım. Şimdi de düğün salonu için en kısa sürede çalışmalara başlayacağımızın sözünü sizlere veriyorum” dedi.

ALİEFENDİ’DE İFTAR SOFRASINA KONUK OLDU

Son olarak Aliefendi Mahallesi’nin sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yücel, iftarı da Aliefendi Mahallesi’nin sakinleriyle yaptı. Aliefendi sakinlerinin iftar sofrasına konuk olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yücel, tüm mahalle halkına teşekkür etti. Aliefendi Muhtarı Rüştü Vural da, “Adem Başkanımız bizim mahallenin çocuğu, buranın insanıdır. Kestel Belediye Başkanı olduğundan beri, yani 20 yıldır bizim mahallemize hizmet ediyor. Biz zamanında bir şey istemek için tüm belde belediyelerini dolaştık. Sadece 2 kişi destek verdi. Bunlardan birisi Adem Başkandır. Şehidimiz oldu, Alpay kardeşimizi toprağa verdik, Adem Başkanımız her gün geldi bizimle ağladı. Allah ondan razı olsun. Biz bu iyiliklerini unutmayız” dedi.

Başkan Yücel Aliefendi Mahallesi'nden omuzlara alınarak meşalelerle büyük bir coşkuyla uğurlandı.