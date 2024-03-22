Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Gençlik Kolları tarafından Damlataş’taki bir kafede Büyük Gençlik Buluşması adı altında düzenlenen geniş katılımlı etkinlik akşam saat 21.30’da başladı. Program öncesinde Alanya’nın sevilen müzik gruplarından Grup Kuple sahne alarak, seslendirdiği şarkılarla gençleri coşturdu. Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in, gençlere yönelik video mesajı izlendi. Programın açılışında konuşan İlçe Başkanı Bülent Kandemir, dertleri çok iyi bildiklerini belirterek, çözüm odaklı projeler uygulayacaklarını söyledi.



“HAYAT BOYU UNUTMAYACAKSINIZ”

Etkinlikte CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik büyük ilgi gösteren gençlerin beklenti ve önerilerini dinledi. Gençlerle renkli sohbet gerçekleştiren Özçelik, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevaplar verdi. Etkinlikte konuşan üniversiteli gençler ise, ulaşım ve barınma sorunlarını dile getirirken, ayrıca spor ve sanatsal programlara ağırlık verilmesini talep etti. Öğrencilik anılarını anlatan Özçelik, tecrübelerini de paylaştı. Özçelik, gençlere “Önümüzdeki seçimde kullanacağınız ilk oylarınızı hayat boyu unutmayacağınızdan eminiz. Oy tercihinizi Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı’nın gözdesi olacak bir Alanya için kullanmanızı rica ediyorum. Bize destek verin, geleceğinizi şehrimizin ve Ülkemizin geleceğinde birlikte inşa edelim” dedi.

GENÇLİK MERKEZLERİ KURULACAK

Katılımlarından ve gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı gençlere teşekkür eden Özçelik, öğrencilerin elzem ihtiyaçlarını ilk etapta hızlıca yerine getireceklerinin sözünü verdi. Gençlik için güçlü adımlar atarak, birçok alanda yatırım yapacaklarına değinen Özçelik, “Gençlerimizin potansiyelini açığa çıkarmak ve onların geleceğini güçlendirmek için çeşitli projeleri hayata geçireceğiz. Şehrimizde yaygınlaştıracağımız kütüphane, etüt ve sınav hazırlık merkezleri ile eğitimlerinize katkılar sunmanın yanı sıra, düzenleyeceğimiz gençlik etkinlikleri, atölyeler ve sosyal projelerle siz değerli gençlerimiz için daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için çok çalışacağız. Eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarındaki potansiyellerinizi açığa çıkaran projelerimizle birlikte gençlerimizin daha aktif, bilinçli ve sosyal bireyler olmalarına katkı sağlayacağız. Plan, proje ve eylemlerimizde bilimin rehberliğinden vazgeçmeyeceğiz. Başta bölgemizdeki üniversiteler olmak üzere her türlü bilimsel araştırma kuruluşu ile ortak çalışmalar yapacağız. Üniversitelerimizi şehrimizin yönetiminde paydaş yapacağız. Seçme sınavlarına hazırlanan gençlerimize, online dershane projemizle kapsamlı bir eğitim desteği de sunacağız. Spor ve gençlik merkezleri de kuracağız” diye konuştu. Gece yarısına kadar süren etkinlik sonunda Özçelik, gençlerle günün anısına fotoğraf çektirdi.