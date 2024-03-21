Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Kaş İlçesi’nde, Kınık Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Cumhur İttifakı Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş, il, ilçe teşkilatları ve vatandaşların katıldığı SKM açılışı miting havasında gerçekleşti. Açılış konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye çıkan Tütüncü, coşkulu kalabalığı görünce “Bu iş bitti, Kaş tamam, Antalya tamam…” dedi. 31 Mart’ta Antalya’nın altın çağını başlatacaklarını belirterek sözlerini sürdüren Tütüncü, “Biz dersimizi iyi çalıştık. Sizlerin hangi beklentisi olduğunu biliyoruz. Bizden hangi hizmetleri istediğinizi en güzel şekilde biliyoruz. Bütün alt yapı sorunlarını; kanalizasyondan yağmur suyu drenajına kadar hepsini çözüyoruz. İçme suyunu musluklardan kesintisiz ve kaliteli akıtacağız. “ dedi.

Köy yerleşik alanları ile ilgili talepleri de çok iyi bildiğine değinen Tütüncü, “Bu talepleri de bir bir yerine getireceğiz. İmar konusunda bütün beklentilerinizi karşılayacak adımları 1 Nisan’dan sonra hemen atıyoruz. Hiç endişeniz olmasın. “diye konuştu.

KINIK HALİNİ BİZ BİTİRECEĞİZ

“Kınık’ta bir Hal vardı? Yaptılar mı?” sözleri üzerine ‘Hayır’ cevabını alan Tütüncü, “Maalesef 5 yıl boyunca yan gelip yattılar. Kınık’ta 5 yıl önce projesi hazırlanan, Menderes Türel başkan zamanında ihalesi tamamlanan o hali bile bitiremediler. Hiç endişe etmeyin. O hali biz göreve geldiğimizde hızlı bir şekilde bitireceğiz. Ve o hal, Kaş’a, Kınık’a bereket olacak. Tarımsal üretimi ekonomik bir değere kavuşturma konusunda bu bizim için çok büyük bir yatırım olacak.” dedi. Tütüncü, Kınık’ta yapılan Tarım Fuarı’nın da Türkiye’nin en büyük tarım fuarı olması için çalışmalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

ANTALYA’MIZ İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Bize verdiğiniz oyları helal ettirmek için 1 Nisan 2024 itibari ile yola koyulacağız, işe koyulacağız. Kazanan Kaş olacak, Kınık olacak. 19 ilçesiyle Antalya’nın bütün ilçeleri olacak. Aramızdaki fark işte bu… Birileri yan gelir yatar, birileri de harıl harıl çalışır. Kepez’de 15 yıl boyunca hangi hizmetleri ortaya koyduğumuzu ve orayı ne hale getirdiğimizi, ne kadar güzelleştirdiğimizi biliyorsunuz. Biz, bize oy veren gönül veren, bizi destekleyen hiçbir hemşehrimizin güvenini bugüne kadar yere düşürmedik. Hep çok çalıştık. Antalya’mız içinde yine çok çalışcağız.” dedi.