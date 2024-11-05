Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) spor, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile organizasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, ALKÜ, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya İlçe Spor Müdürlüğü, Satranç Antalya İl Temsilciliği ve Alanya Satranç İlçe Temsilciliği'nin organizasyonunda Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi. ALKÜ Yaşam Merkezinde düzenlenen turnuvaya 101 sporcu katıldı. Turnuvanın ilk günü 2 Kasım Cumartesi günü Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi. Toplam 4 kategoride yapılan yarışmanın ödül töreni Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdür Yardımcısı Sami Açıkalın, ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Uyaroğlu, Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri ve yarışmacıların aileleri katıldı.

ŞAMPİYONLAR KUPALARINI GURURLA KALDIRDI

Turnuvada yarışmacıları; 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 16 yaş ve altı ile açık kategorilerinde yarıştılar. 8 yaş ve altı kategorisinde Ege Çalışkan birinci oldu. Ramazan Yiğit Karcı ikinci, Onur Demir üçüncü, Metehan Ertunç dördüncü, Yusuf Arkın Arık ise beşinci oldu. Metehan Ertunç aynı zamanda turnuvanın en küçük sporcusu oldu. Sporcuların ödüllerini Müdür Yardımcısı Sami Açıkalın verdi.

10 yaş ve altı kategorisinde ise Çağan Tuğra Sözel birinci olurken, Alp Kaan Akçay ikinci, Daniil Turchak üçüncü, Mehmet Taha Aksu dördüncü, Atlas Yetgin ise beşinci oldu. Bu kategorinin en küçük sporcusu ise Çağan Tuğra Sözel oldu. Sporcular ödüllerini Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’dan aldı.

16 yaş ve altı kategorisinde; Baran Çağın Demirci birinci, Ada Güzey ikinci, Mehmet Ali Çuha üçünü, Alperen Ali Ongun dördüncü ve Dauren Ildırım beşinci oldu. Kategorinin ikincisi Ada Güzey aynı zamanda kategorinin en küçük sporcusu oldu. Sporculara ödüllerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın verdi.



Açık yaş kategorisinde ise birinci Kaan Acar olurken, kategorinin ikincisi Mehmet Murat Yılmaz, üçüncü Nehir Özdemir, dördüncü Mehmet Alp Güzel, beşinci ise Nazım Bilen Özkan oldu. Sporculara ödüllerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu verdi. Turnuvada; 8 yaş ve altı kategorisinde birinci olan sporcuya bin TL, 10 yaş ve altı kategorisinde birinci olan sporcuya bin 250 TL, 16 yaş ve altı kategorisinde birinci olan sporcuya bin 750 TL ödül verildi. Açık kategorisinin birincisi ise turnuvada 3 bin TL ödül aldı. Turnuvada toplam ödül miktarı 15 bin TL oldu.



Turnuvada, Ali Günay Baş Hakem olurken, hakemlik görevlerini Nevroz Cihan Ağca, Öznur Çağın, Dilek Ekici, Serkan Özdemir yaptı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “SATRANÇ TURNUVALARINA DESTEĞE HAZIRIZ”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ olarak böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Spor ve sporcuya desteklerinin her zaman sürdüğünü dile getiren Rektör Türkdoğan, “Üniversitemiz öğrencileri ve akademisyenleri, şehrimizde düzenlenen birçok organizasyonlarda aktif görevler almaya devam ediyor. Üniversitemizde böyle bir satranç turnuvası ilk defa düzenlenirken, bundan sonra da ulusal ve uluslararası satranç etkinliklerine de her zaman hazırız. Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası’nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sporcularımızın büyük bir heyecan duyarak yarıştığı bu turnuvaya ev sahipliği yapmak bizler için gurur verici oldu. Sporcularımıza hayatlarında başarılar dilerim.” dedi.