Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Alanya’da düzenlenecek özel bir etkinlikle ikinci şampiyonluğunu kutlamak için geri dönüyor. Alanya halkı, milli sporcusunu büyük bir heyecanla karşılamaya hazırlanıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası ’nda şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu, 2. kez Dünya Superbike Şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşamak üzere 9 Kasım Cumartesi günü Alanya'ya geliyor. Şampiyon sporcuyu karşılamak için hazırlıklar tamamlandı. Alanya Ulaş’ta saat 11.45’te gerçekleştirilecek karşılama konvoyunun ardından, Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek etkinlikte Toprak Razgatlıoğlu için coşkulu bir kutlama yapılacak.

Alanya Belediyesi, tüm Alanya halkını milli sporcusuna olan desteğini göstermek ve bu başarıyı birlikte kutlamak için etkinliğe davet etti. Toprak Razgatlıoğlu'nun bu tarihi başarısı, sadece onun değil, tüm Türkiye’nin ve Alanya’nın gurur kaynağı oldu.