Kaza; Emek Mahallesi 3020 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; üniversite istikametine seyir halindeki Şükran Ekşi Genç’in kullandığı 15 EM 733 plakalı Audi marka otomobil, çöp konteynerine çarptıktan sonra yaya kaldırımından ilerleyip park halindeki 07 LAD 88 ve 07 JN 858 plakalı otobüslere yandan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Gözden kaçırmayın Gazipaşa'da Park Halindeki Motosiklet Yandı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin sürücüsünün, otobüsü son anda fark ederek fren yerine gaza bastığı, park halindeki otobüs ile aydınlatma direği arasından geçerken çöp konteynerine çarparak yavaşladığı, aşağıya uçmak yerine son anda kaldırımda devam ederek otobüslere çarptığı görüldü.