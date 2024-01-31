Aranan şahıslara yönelik olarak Alanya’da yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık -30 Ocak 2023 tarihleri arasında; Terör örgütü propagandası yapmak, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kasten öldürme ve yaralama, hırsızlık, terör örgütü Fetö-Pdy üyesi olmak, yağma, çocukları fuhuşa teşvik, resmî belgede sahtecilik ve çeşitli suçlardan aranması olan;

Aralarında İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan şahısların da olduğu Hapis Cezası Sebebiyle Aranan 260 kişi ve İfade Vermek Üzere Aranan 363 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak Adli Mercilere teslim edildi.