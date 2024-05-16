Trendyol Süper Lig’de heyecan dolu karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ligin 37. haftasında Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin bitmesine son 1 hafta kalması heyecanı doruklara çıkardı. Alanyaspor’un sezonun son deplasman müsabakasında görev yapacak hakem Dijital Atama Yöntemi ile Mert Güzenge olarak belirlendi. Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması hariç olan karşılaşmalar Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Pazar günü Rams Park’ta oynanacak derbinin hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atandı.

Samsunspor deplasmanında görev yapacak olan Mert Güzenge, kariyerinde Alanyaspor’un toplamda 7 karşılaşmasında görev aldı. Turuncu Yeşilli ekip bu karşılaşmaların 3’ünde galibiyet, 2’sinde beraberlik ve kalan 2’sinde ise mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Güzenge, Samsunspor’un ise toplamda sadece 2 karşılaşmasında görev aldı. Kırmızı beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 1 galibiyet vee 1 beraberlik aldı.

İŞTE 37. HAFTA HAKEMLERİ...