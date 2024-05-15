Trendyol Süper Lig’in son haftalarında iyi bir çıkış yakalayan ekiplerinden Corendon Alanyaspor, genel kurulu topluyor. Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda 30 Mayıs Perşembe günü Cengiz Aydoğan Alanyaspor Kulübü Tesisleri'nde saat 16.00’da Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak. Toplantıya gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 7 Haziran ALTSO Konferans Salonu’nda düzenlenecek.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,
''Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2024 Perşembe günü Cengiz Aydoğan Alanyaspor Kulübü Tesisleri'nde saat 16.00'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 7 Haziran Cuma günü aynı saatte Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda yapılacaktır.''