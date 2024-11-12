Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde hile yapan yeni sahtekarları ifşa etti. Bakanlık, döner, kıyma ve zeytinyağı gibi ürünlerde yapılan sahtekarlıkları kamuoyuna duyurarak, vatandaşları uyardı. Yeni açıklamada, dönerde gerçek et yerine dil eti kullanıldığı, kıymada ise at ve eşek eti karıştırıldığı belirtildi. Ayrıca, kaşar peyniri yerine bitkisel yağ, zeytinyağı yerine ise tohum yağı yediren firmaların isimleri açıklandı.

Bakanlık, bu sahtekarlıkları "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlıkları altında iki ayrı liste halinde yayımladı. Listeler, bakanlığın resmi web sitesi olan "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yer alıyor. Bakanlık, vatandaşların bu firmalara dikkat etmelerini ve gıda alırken temkinli olmalarını istedi.



Tüketicilere Uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı yeni listeler, gıda sektöründe sahtekarlık yapan birçok ünlü firmanın isimlerini içeriyor. Bu firmaların, yemeklik kıyma etine at ve eşek eti karıştırdığı, dönerlerin içine dil eti eklediği, zeytinyağı yerine ise farklı bitkilerin tohum yağlarını sattığı ortaya çıktı. Ayrıca, koyun sütü diye satılan ürünlerin içinde hiç koyun sütü bulunmadığı belirtiliyor.

Bakanlık, bu durumun insan sağlığını riske attığını vurgulayarak, gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti. Tüketicilerin bu tür ürünlere karşı dikkatli olmaları ve şüpheli ürünleri satın almaktan kaçınmaları gerektiği ifade edildi.