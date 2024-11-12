28 yaşındaki Tatyana Yakovenko, 5 Kasım'da şeker komasına girerek ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen 8 Kasım’da hayatını kaybeden genç kadının ailesi, hastane yönetiminin kendilerine 50 bin TL tutarında bir fatura kesmesiyle büyük bir şok yaşadı.

İddialara göre Hastane yetkilileri, Tatyana’nın sağlık sigortasının Alanya’daki başka bir özel hastanede geçerli olduğunu, ancak acil durum nedeniyle ambulansla götürüldüğü bu hastanede sigorta kapsamı dışında kaldığını belirtti. Ailenin maddi durumlarının yetersiz olması nedeniyle, talep edilen bu yüksek ücreti ödeyemediği ve cenazenin bu nedenle morgda bekletildiği iddia ediliyor.



Ailenin Yardım Çağrısı

Tatyana'nın ablası Katarina Yakovenko, "Cenazeyi almak istiyoruz ancak hastane yönetimi 50 bin TL talep ediyor. Bu ücreti karşılayacak durumda değiliz ve cenazemiz hala morgda bekliyor. Alanya halkından ve yardımseverlerden destek bekliyoruz. Kızımızın cenazesini bir an önce Ukrayna’ya götürebilmek için bu sorunun çözülmesini istiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Yakovenko ailesi, durumu Alanya’daki Ukrayna Konsolosluğu’na bildirerek yardım talebinde bulundu. Ancak, ödeme sorununu aşabilmek için maddi desteğe ihtiyaçları olduğu vurgulanıyor. Ödeme sorununun çözülmesi durumunda cenazenin Ukrayna’ya gönderilmesi planlanıyor.

Tatyana Yakovenko'nun vefatı ve sonrasında yaşanan fatura krizi, sağlık hizmetleri ve sigorta sistemine dair önemli tartışmalara yol açtı. Aile, yaşadıkları zorlukları aşabilmek için toplumdan destek talep etmeye devam ediyor.

KAYNAK: Yeni Alanya