Ak Parti Alanya Gençlik Kolları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde doğaya katkı sağlamak için sahadaydı. Gençlik Kolları Başkanı Semih Ersoy ve yönetim ekibi, Alanya’da açtıkları stantta vatandaşlara doğa sevgisini aşılamak ve yeşil alanları çoğaltmak amacıyla tohumlu kalemler hediye etti.

Bu anlamlı günde Ak Parti Alanya Gençlik Kolları, “Geleceğe Nefes” kampanyasına katkıda bulunarak, doğanın korunması ve sürdürülebilir bir çevre bilincinin yaygınlaşması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Gençlik Kolları, Alanya halkına hitaben “Doğa, bizlerle büyüyecek” mesajını vurguladı.

Gençlik Kolları Başkanı Semih Ersoy, “Yeşil bir gelecek için Alanya’mızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Doğa sevgisini daha çok kişiye aşılamak ve yeşil alanlarımızı arttırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu özel etkinlik, vatandaşların ilgisini çekerken aynı zamanda doğanın korunması adına genç nesillerin aktif rol aldığını gösterdi. Ak Parti Alanya Gençlik Kolları, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma amacıyla çalışmalara devam edeceğini belirtti.