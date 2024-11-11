Pazar günü sabah saatlerinde Alanya'daki mezarlık ziyareti sırasında, bir vatandaş cep telefonuyla ilginç bir olayı kaydetti. Görüntülerde, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadının mezarlıkta çırılçıplak soyunarak su bidonuyla duş aldığı anlar yer aldı.

Durumu fark eden ve kameraya alan vatandaş, kadına tepki göstererek, "Ayıp değil mi? Sen neden mezarlıkta çıplak duş alıyorsun?" şeklinde bir soru yöneltti. Bunun üzerine kadın, "Benim içime üç harfliler girmiş, bir hocaya gittim o da bana 'Git bir mezarlıkta gusül abdesti al, kurtulursun' dedi. Ben de geldim burada gusül abdesti alıyorum" diyerek savunma yaptı.

Olay, yerel basın tarafından haberleştirildikten sonra ulusal basının gündemine düştü. Sosyal medyada ve haber platformlarında geniş yankı bulan bu durum, kamuoyunda çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar kadının davranışını eleştirirken, bazıları ise inanç ve gelenekler üzerinden farklı görüşler dile getirdi.



Mezarlıkta yaşanan bu olay, toplumsal normlar ve inançlar üzerinden tartışmalara yol açarken, vatandaşların dikkatini çeken sıra dışı bir durum olarak hafızalara kazındı. Olayın ardından, mezarlık ziyaretlerinin nasıl yapılması gerektiğine dair kamuoyunda daha fazla farkındalık yaratılması gerektiği vurgulanıyor.