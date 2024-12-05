Antalya'nın Gazipaşa ilçesine yakın bölgede kısa süre içinde art arda depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün 4.6 büyüklüğünde bir depremin ardından, bugün sabah saatlerinde 2.1 ve 3.5 büyüklüğünde 2 deprem yaşandı. Bu son depremler, yerin 25.57 ve 21.06 kilometre derinliklerinde gerçekleşti. Uzmanlar, yaşanan bu olayların bölgedeki fay hatlarının aktif olduğunu gösterdiğini belirtti ve gelecekte benzer büyüklükte depremlerin olabileceği konusunda halkı uyardı. Ancak, şu an için paniğe kapılmadan dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.







Kaynak: Haber Merkezi