Yargılama sürelerini kısaltmak ve mağduriyetleri gidermek amacıyla Türkiye'de yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. "Hedef süre" uygulamasıyla duruşmaların iki aydan fazla ertelenmesi ve istinaf süreçlerinin altı ayı aşması engellenecek. Bu kapsamda davayı uzatan hakim ve savcılara yönelik soruşturmalar yapılacağı belirtildi. Adalet Bakanı Tunç, aile hukuku davalarının uzun sürdüğünü vurgulayarak gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Geciken adaletin adalet olmadığını belirten Bakan, davaların kesintisiz bir şekilde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle aile hukukuyla ilgili davaların uzun sürdüğü hepimizin malumu. Bunu daha hızlı hâle getirmeye dönük çalışmalar var. Bu konuda özellikle istinaf sürecinin hızlandırılması, uzun süren davaların sona erdirilmesiyle ilgili birtakım çalışmalarımız var.

DURUŞMA 2 AYDAN FAZLA ERTELENEMEYECEK

Hedef süre uygulamalarındaki sürelerin yeniden değerlendirilmesi, hedef süreye uymayan hâkim ve savcılarla ilgili teftiş mekanizmasının ve disiplin süreçlerinin daha etkin hâle getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız var.

Hatta şunu söylüyoruz: ‘İstinaf mahkemelerinde altı aydan fazla sürmesin’ diyoruz. Duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesini önereceğiz yargı reformu belgemizde.

Bir duruşma başladığında dava sonuçlanıncaya kadar kesintisiz sürmesi lazım. Zorunlu sebep, erteleme olabilir. Özellikle son zamanlardaki yargılamaları da takip ediyorsunuz, kesintisiz, hatta gece de devam eden duruşmalar var.

"GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR"

Ama zorunlu bir sebep varsa, örneğin bir adli tıp raporu bekleniyorsa -ki o süreçlerin hızlandırılması lazım- erteleme olabilir.

O sebeple özellikle aile hukukundan doğan davalarla ilgili olarak geciken adalet, adalet değildir. Her iki taraf, özellikle kadınların bu noktada mağdur olmaması açısından gerekli tedbirleri de alıyoruz."