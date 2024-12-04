Alanya, son günlerde peş peşe meydana gelen depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Kıbrıs ile Alanya arasındaki zonda 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedilirken, bugün de yaklaşık 10 saniye süren 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. İlk belirlemelere göre, bu depremler bölgedeki vatandaşlar arasında büyük bir korku yarattı. Google depremler listesinde, bugün yaşanan sarsıntı 4.7 olarak rapor edilirken, AFAD tarafından depremin 4.6 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Uzmanlar, artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirtiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkililerinden gelecek açıklamalar, depremin etkileri ve alınacak önlemler konusunda merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi