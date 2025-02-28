Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında, 2 Mart Pazar günü temislcimiz Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Keyifli geçmesi beklenen mücadelede düdük çalacak olan isim ise Ali Şansalan oldu. Sami Uğurlu’nun öğrencileri deplasmanda galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.



Ali Şansalan, bugüne dek toplam 248 maçta görev alarak, Türk futbolunda önemli bir yer edinmiştir. Daha önce Süper Lig, TFF 1. Lig ve diğer alt liglerde birçok önemli karşılaşmada görev yapan Şansalan, Alanyaspor ile Rizespor'un mücadele edeceği bu maçı yönetmek için hazır.



Alanyaspor’un Şansalan’dan Yana Yüzü Gülecek Mi?

Çanakkale bölge hakemlerinden 37 yaşındaki Ali Şansalan, kariyerinde Alanyaspor’un toplamda 17 karşılaşmasında görev aldı. Alanya temsilcisi bu karşılaşmaların sadece 3’ünde galibiyet alırken 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Şansalan, Rize ekibinin ise toplamda 10 maçında görev aldı. Yeşil beyazlı ekip bu karşılaşmaların 4’ünde galibiyet alırken kalan maçlarda 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Kaynak: Haber Merkezi