Süper Lig'in güçlü temsilcisi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki 3. mücadeleye hazırlanıyor. Gruplardaki ilk iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Turuncu Yeşilli ekip, bugün saat 20.30’da TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak.



Kupa yolunda ilerlemek isteyen teknik direktör Sami Uğurlu’nun öğrencileri, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Alanyaspor, galibiyetle birlikte grup sıralamasında daha iyi bir konuma gelmeyi amaçlıyor.

Bu önemli mücadelede düdük çalacak olan İzmir Bölgesi üst klasman hakemi Fatih Tokail, karşılaşmanın yönetimini üstlenecek. Taraftarlar, beklenen bu çekişmeli maçı heyecanla bekliyor.