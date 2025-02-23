Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir maç yaşandı. Alanyaspor, kendi sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında Adana Demirspor, Yusuf Barası'nın golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Ancak ikinci yarıda Alanyaspor, inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. 63. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indiren Alanyaspor, 68. dakikada Hadergjonaj'ın penaltı golüyle skoru eşitledi. Maçın son anlarında, 89. dakikada Yusuf Özdemir sahneye çıktı ve Alanyaspor'u 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Alanyaspor, puanını 31'e yükseltti ve ligde 2 maç aradan sonra galip geldi. Adana Demirspor ise 3 puanda kaldı. Alanyaspor'un bu galibiyeti, takımın moralini yükseltirken, Adana Demirspor için ise zorlu bir süreç devam ediyor.