Corendon Alanyaspor, 23 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor’u konuk edecek. Bu karşılaşma, Alanyaspor'un Adana Demirspor ile kulüp tarihinde gerçekleştireceği 30. maç olacak. Özellikle Alanyaspor’un, Adana Demirspor ile oynadığı Süper Lig maçlarında galibiyet alamaması dikkat çekiyor.

Tarihi istatistiklere göre, iki ekip daha önce Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de toplamda 29 kez karşılaştı. Bu maçlarda Alanyaspor 8 galibiyet elde ederken, Adana Demirspor 12 kez sahadan galip ayrıldı; 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ancak, Alanyaspor, Adana Demirspor'u Süper Lig'de ağırladığı 3 maçta galip gelemedi; bu karşılaşmalardan ikisi berabere biterken, birinde konuk ekip galip geldi.

Alanyaspor, 23 Şubat Pazar günü oynanacak maçta, Adana Demirspor karşısında tarihindeki ilk galibiyeti hedefliyor. Taraftarlarının da desteğiyle 3 puan alarak bu olumsuz seriyi sona erdirmek istiyor. Süper Lig'deki sekizinci karşılaşmada, Alanyaspor'un hedefi hem puan hem de moral kaynağı olacak bir zafer elde etmek.