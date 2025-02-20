Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig’de 25. hafta maçlarının hakemlerini belirledi. Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Sloven hakem Slavko Vincic tarafından yönetilecek. Vincic, uluslararası alanda birçok önemli maça imza atmış bir hakem olarak dikkat çekiyor.

Temsilcimiz Corendon Alanyaspor’un, Gain Park Stadyumu’nda Adana Demirspor ile karşılaşacağı zorlu mücadeleyi ise Ozan Ergün yönetecek.

Ozan Ergün, kariyerinde Alanyaspor’un toplamda iki karşılaşmasında görev aldı. Alanya ekibi bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ergün, Adana Demirspor’un ise 1 karşılaşmasında görev aldı. Bu karşılaşmada Adana ekibi sahadan mağlup ayrıldı.

İşte 25. Haftada Görev Alacak Hakemler...

