Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaklaşan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için aldığı önemli bir kararı duyurdu. Hacıosmanoğlu, maçın yabancı bir hakem tarafından yönetileceğini belirtti. Bu kararın ardında yatan nedenin, yerli hakemlerin tartışma konusu olmalarını engellemek ve maçın tarafsız bir şekilde yönetilmesini sağlamak olduğuna dikkat çekti.

Hacıosmanoğlu, "Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşımız var. Kulüpler başvurursa gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak," ifadelerini kullandı.

Salı günü resmi yazışmalara başlanacağını ve hakemin kimliğinin önümüzdeki günlerde duyurulacağını kaydeden Hacıosmanoğlu, hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi. Bu durum, derbinin heyecanını artırırken, futbol camiasında çeşitli yorumlara sebep oldu.