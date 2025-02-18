Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Alanya 1221 FK, teknik direktörlük görevine Hakan Hayati Karaca’yı getirdi. Geçtiğimiz günlerde Murat Parlak ile yollarını ayıran kulüp, daha önce 2018-2020 yılları arasında takımı çalıştıran Karaca ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüp yönetimi, Karaca’nın tecrübesi ve takıma olan hakimiyeti ile sezonun kalan kısmında daha iyi sonuçlar almayı hedefliyor. Hayati Karaca, geçmişteki döneminde başarılı bir performans sergilemiş, taraftarlar ve oyuncular tarafından sevilen bir isim olmuştu.

Karaca’nın liderliğinde Alanya 1221 FK’nın nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.