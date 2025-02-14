Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında görev yapacak hakemleri, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirledi. 16 Şubat tarihinde oynanacak Hatayspor- Alanyaspor karşılaşmasının hakemi olarak Adnan Deniz Kayatepe atandı. Adnan Deniz Kayatepe’nin Süper Lig kariyerinde ilk maçını yöneteceği bu önemli mücadele, her iki takımın da sezon hedefleri açısından büyük bir öneme sahip.

Adnan Deniz Kayatepe, kariyeri boyunca Alanyaspor’un hiç bir karşılaşmasında görev yapmadı. Kayatepe, Hatayspor’un ise Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon oynadığı İnegöl Kafkas Spor karşılaşmasında görev aldı. Hatay ekibi bu maçı 4-0 kazanmıştı.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek diğer müsabakalarda görev alacak hakemler ise şu şekilde sıralandı:



Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın

Adana Demirspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

Gaziantep FK - Sivasspor: Ozan Ergün

Başakşehir - Bodrum FK: Halil Umut Meler

Hatayspor - Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

Eyüpspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

Konyaspor - Samsunspor: Yasin Kol

Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Şansalan

Çaykur Rizespor - Galatasaray: Zorbay Küçük

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği derbi maçı öncesinde hakemlerin, maçın adil ve tarafsız bir şekilde yönetilmesi açısından kritik bir rol oynayacağı vurgulanıyor. Maçın sonucu, iki takımın sezon hedeflerini şekillendirecek önemli bir etken olacak.