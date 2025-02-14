Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor Kulübü, 09 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. Trendyol Süper Lig mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza aldı. Kulüp, FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri kapsamında toplam 168.000 TL para cezasına çarptırıldı.

PFDK, taraftarların bulunduğu Corendon Airlines Kuzey Tribün Kuzey Kale Arkası H blokta meydana gelen olaylar nedeniyle saha olaylarına karışan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesine ve bu taraftarların bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.



Karar, futbol organizasyonlarında güvenlik önlemlerinin ve taraftarların tutumunun ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.