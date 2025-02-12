Corendon Alanyaspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Panathinaikos’tan Andraz Sporar ile 2,5 yıllık, Tonny Vilhena ile sezon sonuna kadar kiralık, MSV Duisburg’tan Batuhan Yavuz ile 4,5 yıllık, Siltaş Yapı Pendikspor’dan Enes Keskin ve Umut Mert Toy ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Yeni transferler için düzenlenen imza töreni Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, yeni oyuncuların Alanyaspor’a önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Çavuşoğlu, “Transferlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle eski takım kaptanlarımızdan Yunan futbolcumuz Tzavellas’ın da bu transferlerde büyük emeği var” ifadelerini kullandı.





Başkan Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor’un geleceği için genç oyunculara her zaman önem verdiklerini dile getirdi. “Onları iyi çalışarak forma şansı bulacaklarına inanıyorum. Hem kulübümüz, hem de gençlerimiz için hayırlı olsun” dedi.

Yeni transferlerden Tonny Vilhena, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takıma yardımcı olmaya hazırım ve umarım iyi bir sezon geçiririz” diye konuştu. Andraz Sporar da, “Burada olmaktan mutluyum. Takıma yardım etmek için hazırım ve en kısa sürede takımla çalışmaya başlamak istiyorum” dedi.



Batuhan Yavuz, Alanyaspor’da forma giyecek olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Bana olan güveni boşa çıkarmayacağım” dedi. Enes Keskin, “Burası genç oyuncular için önemli bir kulüp. Çalışıp, gelişip geleceğe bakacağız” derken, Umut Mert Toy da, “Kulüp bize güveniyor, biz de kendimize güveniyoruz. En iyi şekilde çalışarak ligi tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

