Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe karşısında oynadıkları maçı değerlendirdi. Basın toplantısında konuşan Uğurlu, ilk yarıda oyunun kontrolünün Fenerbahçe’de olduğunu belirtti. “İlk yarıda topa daha fazla sahip olan ve oyunu yönlendiren bir Fenerbahçe var. Edin Dzeko’nun sergilediği santral oyun, onların biraz daha öne geçmelerini sağladı,” dedi.

Alanyaspor'un geçiş oyunlarıyla iki net pozisyon bulduğunu ancak bunları değerlendiremediklerini vurgulayan Uğurlu, “Geçiş oyunları ile bulduğumuz fırsatlardan faydalanamadık,” ifadelerini kullandı.

İkinci yarıdaki değişiklikler hakkında da bilgi veren Uğurlu, Cordova ve Makouta'nın oyuna girmesiyle birlikte performanslarının iyileştiğini belirtti. Bu değişikliklerin üçüncü bölgede kalma çabalarını artırdığını dile getiren teknik direktör, “Fenerbahçe’nin sağ tarafını Yusuf Özdemir ve Augusto ile etkili kullandık ama orada içeriye kadar girdiğimiz 4-5 pozisyon var; maalesef sonuçlandırmada etkili olamadık,” şeklinde konuştu.

Uğurlu ayrıca, yüksek tempoda oynamanın kendileri için avantajlı olduğunu ama genel olarak oyunun temposunun düşük olduğunu kaydetti. Sonuç olarak oyuncularının bireysel kalitesinin devreye girdiğini ifade eden Uğurlu, “Fenerbahçe’nin hem oynattığı hem de sonradan aldığı oyuncular çok etkiliydi ve bu durum sonuca doğrudan etki etti,” diyerek sözlerini noktaladı.