Hafta Sonu GAİN Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta ilk golü, 22. dakikada eski Alanyasporlu Oğuz Aydın'ın asistinde Szymanski kaydetti. Konuk ekip, 42. dakikada yeni transferi Talisca’nın kafa golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

İkinci yarıda Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, iki değişiklik yaparak takıma yeni bir soluk getirmeye çalıştı. Ancak, ev sahibi ekip, rakibi üzerinde baskı kurmasına rağmen gol bulmayı başaramadı. Bu sonuçla Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de sahasında 4 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti ve haftayı 28 puanla 9. sırada tamamladı.

Fenerbahçe ise galibiyetiyle 54 puana yükselerek lig lideri Galatasaray ile arasındaki farkı 3 puana indirdi. Alanyaspor'un gelecekteki performansı ise merakla bekleniyor.

Efecan Karaca’ya 400. Maç Plaketi

Başkan Hasan Çavuşoğlu, turuncu yeşil forma ile 400. maçını geride bırakan kaptan Efecan Karaca'ya plaket ve forma takdim etti. Bu özel an, kulübün tarihindeki bir kilometre taşını kutlamak amacıyla gerçekleştirildi. Efecan’ın özverili performansı, takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından büyük takdirle karşılandı.



