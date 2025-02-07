Alanyaspor’un deneyimli kaptanı Efecan Karaca, dün akşamki Fatih Karagümrük maçı ile birlikte kulüpteki 400. maçına imza attı. 2013-2014 sezonunda Kartalspor’dan Alanyaspor’a transfer olan Efecan, bu süre zarfında turuncu yeşilli formayı en çok giyen futbolcu olarak tarihe geçti.

Karaca, çıktığı toplam 400 maçta 38 gol ve 66 asist üreterek takımına önemli katkılarda bulundu. Oynadığı futbolla taraftarların gönlünde 'Süper Mario' lakabıyla taht kuran kaptan, Alanyaspor camiasının göz bebeği haline geldi.



Kariyerinin bu önemli aşamasında takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından coşkuyla karşılanan Efecan’ın bu başarıyı elde etmesi, hem kendisi hem de kulüp için büyük bir gurur kaynağı oldu. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla efsane kaptana desteklerini gösterdi.



Efecan Karaca’nın gelecekteki performansı merakla beklenirken, futbolseverler onun daha nice başarılı maçlara imza atmasını umuyor.



