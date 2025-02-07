Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'deki etkileyici performansını Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam ettiriyor. GAIN Park Stadyumu'nda oynanan ve A Grubu’ndaki 2. maçta karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü 4-1 gibi net bir skorla mağlup eden Alanyaspor, iç sahada üst üste 7. galibiyetine ulaştı.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte genç yıldız Arda Usluoğlu'nun 7. dakikada attığı golle öne geçen Alanyaspor, 24. dakikada rakip oyuncu Anıl Yiğit Acar’ın kendi kalesine attığı golle durumu 2-0’a getirdi. Bera Çeken, 26. dakikada skoru 3-0 yapan golü kaydederken, konuk ekip Karagümrük, Barış Jakop Kalaycı’nın 40. dakikada attığı golle farkı 2’ye indirdi.

İkinci yarıda Alanyaspor, Hadergjonaj'ın 67. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 4-1’e taşırken, maçın da sonucunu belirlemiş oldu. Bu galibiyetle Alanyaspor, 9 Şubat Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesinde moral bulmuş oldu. Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki bir sonraki mücadelesini, 26 Şubat'ta Ankaragücü ile deplasmanda oynayacak.