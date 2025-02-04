Voleybolseverlerin merakla beklediği SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında temsilcimiz On Hotels Alanya Belediyespor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 16.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Medicana, 17 karşılaşmada 11 galibiyet ve 6 mağlubiyetle haftaya beşinci sırada girdi. Alanya temsilcisi ise 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle sekizinci sırada yer alıyor. Bu zorlu karşılaşma, her iki ekip için de sıralamada yukarıya tırmanma fırsatı sunuyor. Voleybol tutkunları, bu kritik maçta takımlarını desteklemek için salonda yer alırken, ekran başındakiler de TRT Spor Yıldız’dan maçı takip edebilecek.

Her iki takım için de hayati öneme sahip bu karşılaşmada hangi takım galip gelecek, merakla bekleniyor. Alanya temsilcisi, hafta sonu evinde HalkBank’ı yenerek ligdeki iddiasını yükselterek Fenerbahçe karşısında galip gelmeyi hedefliyor.





